國際媒體近期表示，由於無力償還貸款，烏干達最主要的國際機場「恩德培機場」（Entebbe Airport）傳將被中國大陸接收，不過中方已出面否認。以色列參謀本部偵察隊（Sayeret Matkal）1976年曾於該機場進行「恩德培行動」（Operation Entebbe），長途奔襲救回上百名人質，為全球最經典的反恐行動之一。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）30日報導，烏干達2015年向「中國進出口銀行」借貸約2.07億美元（約新台幣57.33億元），用於擴建恩德培機場。但近期該國議會發現，不僅相關貸款可能無法如期償還，協議中更包含「嚴苛條件」，負責調查的議員森尤伊（Joel Ssenyonyi）表示，若烏干達違約，恩德培機場可能直接遭中方接管。

不過中國大陸駐烏干達大使館已出面否認此消息，稱這是「沒有事實依據的炒作」，強調非洲沒有任何項目曾因還不起貸款而被中方「沒收」；烏干達民航局發言人魯格亞（Vianney Luggya）也表示，該國政府「不會放棄如此寶貴的國家資產」。

恩德培機場以1976年的恩德培行動聞名於世。當時法國航空139號航班遭巴勒斯坦解放組織與德國赤軍旅成員劫持，並在時任烏干達總統阿敏（Idi Amin）的同意下，降落於恩德培機場，並將人質關押於當地建築物中。

以色列為執行人質救援行動，表面上與恐怖分子展開談判，私下卻迅速進行相關準備，並獲得反阿敏勢力的肯亞政府支援。在劫機事件發生不到一週內，約百名參謀本部偵察隊的官兵分乘4架C-130運輸機，與護航的F-4E戰機共同低空奔襲4000公里，在夜色掩護下降落於恩德培機場，並以假冒成烏干達高官的車輛展開突襲。

參謀本部偵察隊以假冒成烏干達高官的高級車展開突襲。（圖／以色列國防軍臉書）

地面行動於1小時內結束，以色列付出官兵1人陣亡、5人受傷，以及4名人質被殺的代價，成功救出102名人質，參與劫機的7名恐怖分子全數遭到擊斃，烏干達方面則有45名士兵陣亡、超過10架停放在機場內的戰機被摧毀。以方唯一在行動中陣亡者，是參謀本部偵察隊指揮官約納坦‧尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）中校，而他也正是以色列前總理班傑明‧尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的兄長。