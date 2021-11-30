4大公投案民調為何逆轉？據媒體《ETtoday》最新公布「核四重啟」民調顯示，「核四重啟」同意比例45.8%、不同意46.6%。同意比例由前次的45.3%，微幅增加至45.8%，變化雖不大，但不同意比例由43.9%，提升至46.6%，為首次不同意大於同意，但因差距僅0.8個百分點，在誤差範圍內，仍呈現膠著狀態。對此，「核四公投案」領銜人黃士修30日分析認為，最後影響公投結果的，將會是中間選民。

核四公投案領銜人 黃士修。(圖/李俊毅 攝)

對此，黃士修今(30日)接受《中時新聞網》專訪表示，這次民調仍屬誤差範圍內，該民調所做20-34歲族群，有20%的領先，顯示年輕人是壓倒性支持核四，但我們也知道，在公投投票中，年輕人的投票率會比較低一些。在65歲以上，同意方式有1成5的落後。在政黨傾向上，中間選民同意方維持微幅領先。上次《美麗島電子報》民調，核四民調雖然是被超車的，但在中間選民部分，同意方是大贏8%的。

黃士修說，在民進黨支持者民調，同意的支持度從3成下降至2成2，顯示這一個月來民進黨的全台大動員宣講會，確實讓綠營支持者歸隊了，在民進黨召喚下，4個都不同意，所以最近都能看到綠營在積極表態，藍營則沒有太大幅度的變化，他分析，這可以解讀成藍營支持者還沒有全部歸隊，甚至中間或泛藍選民甚至不知道12月18日要公投投票，這對藍營而言是潛在的隱憂。

黃士修說，不管是「台灣民意基金會」還是《美麗島電子報》，或《ETtoday新聞雲》的民調，都出現正反支持度1:1打平，而核四公投推動多年，顯然社會民意近期開始翻轉了，但是翻轉的速度和幅度能否贏過民進黨鋪天蓋地的動員，值得觀察。次外，由於此次公投投票是和大選脫勾，可是民進黨過去一直宣稱，「公投脫鉤大選，才能人歸人事規事」，但是在民進黨大力動員之下，中間選民是支持核四的，卻因為少數綠營基本盤表態，導致了最後被翻盤。

黃士修坦言，他身為公投領銜人必須呼籲一件事，就是這次公投的關鍵，就在於中間選民會不會出來投票，如果民進黨成功打成藍綠基本盤對決，那最後結果，很可能4個公投案都會被翻盤，美麗島民調顯示，反萊豬民調雖然領先相對較多，但仍被大幅拉近，前民進黨郭正亮也曾提到，若從藍綠投票率來看，民進黨投票率9成，國民黨投票率約7成接近8成，那很可能最後連反萊豬都會被翻盤。黃士修說，如果最後藍營能成功動員中間選民來投下同意票，藍營縣市長能更積極表態4個都同意，讓藍營群眾能重新歸隊，那這場4大公投都會通過。

黃士修也坦言，第一，這次公投已經被民進黨打成總統大選的規格，民間團隊不希望台灣民眾被民進黨這樣的政黨黨員所綁架，他只希望，藍營的縣市首長能夠好好地跟所屬縣民、市民好好說明，12月18日出來投票，展現台灣的民主意志。第二，他強調，4大公投案的結果，勢必會影響民生，國民黨主席朱立倫也從來沒有迴避重啟核四的問題，他身為領銜人非常感謝朱立倫幫忙，美麗島民調出來顯示公投有逆轉跡象，他相信國民黨人也有發現這個危機，雲林縣張麗善縣長肯挺身而出宣傳4個都同意，能在選民結構偏綠、民進黨大動員宣傳的雲林縣做出這樣的表態，是非常有勇氣的。

黃士修期盼，新北市長侯友宜能對4大公投案做出更積極的表態，喊出更正面的表述，「有核安就有核電。有辦法處理核廢，就有資格處理核電」，尤其核四廠有經過特殊設計，其燃料池和輔助燃料廠房，甚至是低階核廢料，都有專門蓋倉庫(山洞)存放，而這些倉庫和廠房其實是可以儲存超過40年以上的高低階核廢料，意即核廢料的存放問題，並不會影響到廠區外的任何人。這些都是已經蓋好的東西。若侯友宜市長仍有疑慮或想了解的部分，他也願意親自向侯市長做詳細說明。

黃士修也重申，先前評論《美麗島》民調，並非針對侯友宜市長，他是以政治幕僚角度去考量，如果核四公投被民進黨單點突破，那其他4個公投也可能被翻盤，而新北市人口最多，差距也最大，被翻盤機率也最高，他只是對此感到憂心，單純想做提醒。

「核四廠已經不只是核電了，公投投的是科學、民主，投的是國際趨勢。如果徐永輝處長在公投說明會說的是真的，那核四廠就是3000億元的弊案，公投要通過，才能查弊案」，談及徐永輝處長在公投說明會說詞，黃士修如是說。他也直言，經濟部長王美花部長說，不蓋三接台灣會少137億度電，但她沒說的是，重啟核四卻可以讓台灣多200億度電，甚至可以減少燒700萬噸的煤，還可以讓中火關一半，分一些餘裕給高雄興達電廠，讓高雄鄉親不用擔心缺電。

最後，黃士修重申，減煤是我們的共識，2018年反空汙公投和以核養綠公投是我們的共識，重啟核四減空汙，不要再跳針核廢料的問題，黃士修直言，核廢是可以處理的，空汙都在殺人，這是一場核廢跟殺人空汙的對決。