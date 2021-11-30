彰化縣長王惠美（左）上午在和美衛生所搶先跟長者們一起使用健身器材，並宣布自12月1日起全面開放全縣11處鄉鎮市衛生所附設的不老健身房，呼籲阿公阿嬤們趕快回來動一動。（謝瓊雲攝）

彰化縣11處鄉鎮市衛生所不老健身房12月起全面開放重啟，彰化縣長王惠美（左）呼籲長輩們趕快回來動一動、增加肌耐力讓身體更健康；衛生所人員也說明「6要4不」十大守則。（謝瓊雲攝）

彰化縣自2017年以來共規畫11處鄉鎮市衛生所不老健身房，每年可服務2500人、累積服務8.5萬人次。（謝瓊雲攝）

彰化縣自2017年以來共規畫11處鄉鎮市衛生所不老健身房，每年可服務2500人、累積服務8.5萬人次。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局規畫的衛生所不老健身房，安排醫師、運動指導員，為長者們風險評估、體適能檢測，並開立運動處方與個別運動指導，提供專業且有效的肌力訓練，幫助長者提升體能，強化肌耐力；彰化縣長王惠美（左）呼籲長輩們趕快回來動一動。（謝瓊雲攝）

防疫長期宅在家，小心爺奶們逐漸流失骨本和肌肉量。彰化縣長王惠美上午在和美衛生所宣布，12月1日起全縣11個鄉鎮市衛生所不老健身房全面重啟開放，呼籲阿公阿嬤謹遵「6要4不」踴躍前往鍛鍊身體肌耐力，讓身體更健康。

今年5月全台新冠肺炎疫情升溫，中央疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，彰化縣政府配合防疫，5月17日起暫停衛生所不老健身房服務，停辦至今超過半年。王惠美上午偕同衛生局長葉彥伯與彰化縣牙醫師公會理事長楊奕先、彰化縣診所協會理事長吳祥富等人，一起在和美鎮衛生所不老健身房使用健身器材，呼籲長輩們，趕快回來運動。

王惠美說，老人家最怕跌倒，一不小心跌倒，影響行走，身體就會漸漸退化、崩壞，如何增強長輩的肌耐力，一直是縣府努力的方向。全縣已有11個鄉鎮市設有不老健身房，每年可服務2500人，服務8.5萬人次，可見衛生所不老健身房很受長輩們歡迎。

王惠美說，不老健身房有醫師、運動指導員，為長者們風險評估、體適能檢測，並開立運動處方與個別運動指導，提供專業且有效的肌力訓練，幫助長者提升體能，強化肌耐力；配合前瞻衛生所新建及修繕工程，未來將再增設10處不老健身房，合計達21處。

衛生局長葉彥伯說，2017年起重新規畫衛生所空間打造不老健身房，目前已有埔心、二水、田尾、社頭、花壇、溪湖、田中、彰化市南西北、和美、福興及溪州等11處；預計再陸續增加芬園、二林、線西、大城、芳苑、員林、北斗、竹塘、埤頭、鹿港等10處。

葉彥伯說，考量衛生所兼具醫療門診服務，在醫療機構感染管制措施的限制前提下，10月19日起依防疫指引，分階段開放衛生所的不老健身房，逐步試辦評估可行後，加上解封鬆綁，明天起全面開放，呼籲長輩們遵守「6要4不」規定。

衛生局提醒，不老健身房全面重啟，長輩們要完成2劑疫苗接種滿14日才能入內，且要全程配戴口罩、保持社交距離、使用前後要消毒器材、採中低強度運動並要適當休息；此外不得交談、飲食、不做高強度運動且不借用個人自備器具。