民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，林男已透過臉書發出3點聲明，高嘉瑜也表示希望不要再有下一個受害者，同時她今天(30日)也已前往警局提告男友傷害罪。前主播、國民黨立委補選候選人顏寬恒發言人白喬茵對此感到非常心疼，但她也指出，民進黨連日來為了高端疫苗相關議題霸凌高嘉瑜，不也是一種黨內的「家暴」嗎？

白喬茵今天(30日)在臉書上表示，站在女人疼惜女人的角度，非常心疼她人前風光、人後滄桑，多數女性沒有生理上的優勢，遇到恐怖情人跑不了，只求命別丟了就好，所以行政院長被問到此事，也大動肝火斥責施暴者「男人打女人豬狗不如」。

白喬茵指出，民進黨連日來為了高端一事霸凌高嘉瑜，罵她、酸她、排擠她，不是一種民進黨內的「家暴」嗎？她不過是把人民心中的聲音真實反映出來，讓疫苗的重要性、有效性能夠再次被社會討論，卻三不五時被黨內派系拖出來狂揍一頓、被綠營支持者瘋狂洗版，連公投宣講場子冷清，都有人喊著要下架她。

白喬茵質疑，什麼時候民進黨變成一言堂？高嘉瑜是做了十惡不赦的事？還是說了褻瀆神明的話？有需要動不動就放任糾察隊出來剷除異己、替天行道？疫苗問題不能討論、人民有疑慮不用交代、民代監督義務不用行使，那台灣引以為豪的民主究竟還剩多少？

白喬茵也說，「辛苦了，高嘉瑜。公領域不被諒解、私領域不被疼惜，期待你擺脫渣男後獲得重生」。