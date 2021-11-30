變種病毒Omicron引發國際關注，台灣可能在12月面臨Omicron變種病毒叩關威脅。市議員賴佳微、江肇國30日為民請命說，市府應加速提升疫苗第二劑覆蓋率以及防疫旅館量能，預先做好全面性因應。觀旅局強調，密切關注中央流行疫情指揮中心發布防疫措施，適時調整應變守護國人健康。

賴佳微表示，新變種病毒在全球引發關注，以防疫旅館房間數來說，台北市1萬多間，高雄市有5180間，台中目前僅3000間還都幾乎已預定一空；未來更可能因疫情變化隨時增列高風險國家，對於原先春節檢疫措施的適用可能會隨時調整，市府應要提前做好應對。

江肇國說，台中市應加速與業者洽談提升防疫旅館數。另外對於民眾健康守護更直接的疫苗覆蓋率，上週質詢中市目前全市疫苗第1劑施打涵蓋率為84％，第2劑為45％，希望市府能夠運用各種方式來吸引民眾施打，以提高第二劑疫苗覆蓋率。

觀旅局表示，台中市居家檢疫替代所(防疫旅館)現有41家，可收住房間數約2700間房，目前有3家旅館正申請加入居家檢疫替代所，近期可再增加約200間房；有2家旅館正接洽合意短期防疫旅館中，如順利將可再增加約100間房。該局持續積極媒合旅館業加入擴充收住量能。

衛生局強調，截至30日上午8時止，中市疫苗第一劑接種人數為228萬7120人，全人口涵蓋率為81.23％；完成第二劑接種人數為157萬3810人，第二劑涵蓋率為55.9％，總計接種人次為386萬930人次，為持續提升疫苗接種涵蓋率，台中市推動預約接種雙軌制，除平台預約外，亦可洽中市合約院所預約接種。