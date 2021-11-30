新店區寶高智慧產業園區第2次招商吸引鴻海、華電聯網、美商太陽鳥等6家代表性廠商研發團隊進駐，第3次招商即日起開跑到明年1月3日受理投標文件，除開放園區現勘帶看，並放寬投標條件取消投標廠商實收資本額應為1億元以上、必須承租至少6個單元等條件要求。
經發局表示，第3次招商投標條件有所放寬，先前第1型標準廠房投標條件，以新設營運總部為要件，考量投資型態以擴大投資或增設廠房為主，這次將回歸一般標準廠房條件，取消投標廠商實收資本額應為1億元以上、必須承租至少6個單元，且進駐後1年內應取得營運總部認定函等要件。
此外，租金優惠將比照前次，提供標準廠房租金6折優惠，其餘標準廠辦及研發中心租金75折優惠，已利後續有意進駐寶高業者投標。
經發局說，此次標租範圍包含50個標準單元（含標準廠房、標準廠辦、研發中設計中心）及2個公共服務設施（含實驗場域及檢測中心），歡迎廠商踴躍投標。
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