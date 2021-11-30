桃園大園鐵皮工廠火警 消防隊搶救中 18:502021/11/30 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園區1處鐵皮工廠傳出火警，目前消防分隊已出動搶救中。（消防局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區1處鐵皮工廠傳出火警，目前消防分隊已出動搶救中。 消防局表示，30日晚間6點03分接獲報案，指稱中山南路一段有間鐵皮倉庫起火燃燒，仍不清楚工廠內堆放什麼物品，起火原因也仍待調查，現已派出消防分隊搶救中。 桃園大興高中飛修科 金手獎3連霸 亞昕握540億新案 營運添柴火 高雄水泥廠怪手司機遭活埋 疑拆除過程噴霧塔倒塌 南華男大生至中正大學打撞球 突倒地「後腦杓撞球檯」送醫不治 #搶救中 #鐵皮工廠 #消防分隊 #中山南路 #桃園大園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園富岡車站換新裝 文化牆講古 04:102021/11/30 地方新聞 陸製造業增加值 連11年冠全球 04:102021/11/30 全球財經 桃園防疫旅館 12月5日後改房況沒收訂金 04:102021/11/30 地方新聞 第三批光電案招標 商機上看3.78億 04:102021/11/30 金融．稅務 宏達電與臺北醫學大學成立「食品安全VR教學資源中心」 16:192021/11/30 財經 大潭電廠專案引進400名外籍移工 立委質疑經濟部走後門偷跑 12:122021/11/30 政治 蘇澳龍德造船廠工安意外 2員工吸入不明氣體昏迷命危 09:272021/11/30 社會 朱立倫批執政黨無法保護台商 鄭文燦回嗆：角色錯亂 15:172021/11/30 政治 《通信網路》宏達電用VR助威北醫大 力促食品工廠智慧轉型 10:172021/11/30 財經 社會熱門新聞 驚悚畫面曝光！台水工人敲水管施工 瞬間遭吸入管內重創不治 - 社會 暴打高嘉瑜恐怖情人背景曝 遭爆「職業詐騙犯」 曾嗆：殺你全家 - 社會 高嘉瑜告恐怖情人施暴 警扣留飯店監視器 男友涉2罪 - 社會 男方賴36萬聘金 準媳婦秒做1件事讓婆婆哭斷腸 - 社會 挨轟「逼死蘇啟誠」謝長廷告羅智強求償百萬 再吞敗訴定讞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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