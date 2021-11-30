桃園市大園區1處鐵皮工廠傳出火警，目前消防分隊已出動搶救中。

消防局表示，30日晚間6點03分接獲報案，指稱中山南路一段有間鐵皮倉庫起火燃燒，仍不清楚工廠內堆放什麼物品，起火原因也仍待調查，現已派出消防分隊搶救中。