國際油價昨反彈2.6%，一掃上周黑五暴跌逾13%陰霾，但莫德納執行長今坦承，現有疫苗難以抵擋Omicron，此話一出，油價盤中又重挫3%以上。儘管如此，摩根大通（簡稱小摩）分析師卻認為，油價最終主導權在產油國聯盟OPEC+手裡，後年油價可望直奔至每桶150美元，而近期引發市場恐慌的新變種病毒Omicron，並不影響原油需求。

TheStreet報導，小摩分析師發布最新報告指出，OPEC+控制油價的能力取決於「閒置產能的有效性」，預期閒置產能將降至總產能的4%，創下25年低點，也較1995 年到2020年平均總產能14%來得低。他們預估OPEC+明年真正閒置產能為每日200萬桶，低於市場預期每日480萬桶。

分析師表示，OPEC + 可能明年初會放緩增產速度，除非油市價格不錯，否則不太可能增加產量。

油價主要驅動力是供需關係，加上OPEC+擁有主導權，小摩預期，明年布蘭特原油每桶達到 125 美元，2023年直衝每桶150美元驚人價位。

不過，莫德納執行長Stephane Bancel接受金融時報訪問時坦言，現有疫苗恐怕很難抵擋Omicron入侵，原因在於Omicron在棘蛋白突變的數目很高，多數專家原以為還要一、兩年這種高突變的變異株才會出現。

Stephane Bancel日前受訪時提到，專門針對Omicron疫苗由研發到大量出貨約需數月時間，預估於2022年初對抗Omicron疫苗可望問世。