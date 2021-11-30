30日首次在大東南亞地區公布的「旋轉拍賣再商務指數」（Carousell Recommerce Index）2021年報告顯示，平均台灣用戶可以出售52件不需要的物品，在受調查的八國市場中排名第二，而與排名第一的印尼57件，估計值非常接近；台灣用戶也預測，自己可能擁有多達100件不需要的物品可出售，調查單位旋轉拍賣集團表示，如果這些台灣民眾把所有在家裡不需要的物品都賣掉，13％的台灣受訪者估計可以賺到新台幣2萬元以上。

Carousell旋轉拍賣聯合創辦人陳翊偉（Marcus Tan）在專訪中表示，疫情期間二手貨的交易量呈現「指數級增長」，台灣用戶顯示不斷對二手商品進行更具體的搜索，今年旋轉拍賣在台灣推出免費物品類別，幫助用戶上架和瀏覽0元物品，以便更快地送出還堪用的二手物，其中免費物品類別清單的售出速度，比其他類別快了四倍。

旋轉拍賣集團旗下有四大品牌：旋轉拍賣、Cho Tot、Mudah、OneKyat，投資人有台灣的APP WORK創投，韓國私募股權公司STIC Investments等。自2017年以來，在台灣一直與統一超商合作，2021年地球日的活動中，線上公益二手拍獲得了12000多物品上架以響應愛心，活動後向NGO「台灣石虎保育協會」捐贈部分收入。

作為Carousell旋轉拍賣共同創辦人之一，陳翊偉主要負責設計、營運及人才招募，非常重視台灣市場的開發。他表示，看到台灣在二手商品市場中，領先於永續發展項目，非常令人振奮，疫情期間無法來台實地業務，多透過視訊和台灣團隊溝通，殷急需求台灣實體通路，從合作模式完成實際的市場拓展。

旋轉拍賣再商務主管Penny Cox表示，「再商務」在歐洲和美國已經發展，大東南亞地區， 尤其是在台灣仍處於起步階段，受惠於互聯網經濟在2019年首次飆升至1000億美元、四年來增長了兩倍多。隨著電子商務的蓬勃發展，預計二手市場也將出現相應的增長。陳翊偉強調，與徹底的消費主義相比，買賣二手商品是一種更可持續、更負責任的消費方式，也是應對全球過度消費和過度消費問題的一種方式，他個人的電子用品都是透過二手交易換來，實際上是物超所值。