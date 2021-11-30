台北市長柯文哲指出，臺北市的勞動市場有三個問題，分別是結構性失業、銀髮族就業率低、青年(20-29歲)就業率低。（張鎧乙攝）

今日頒獎典禮與會貴賓眾多，還有78家中高齡友善企業、機構，合計開出4427個樂齡者友善職缺。從左至右，分別是勞動局長陳信瑜、麥當勞人力資源部協理陳志豪、雙連幼兒園園長林梅綺、市長柯文哲、就業服務處長何洪丞、臺北市銀髮新創中心督導游淑眞、美商德盟全球凱展股份有限公司台灣分公司洪玉萍總經理。（張鎧乙攝）

柯文哲今赴文華東方酒店親自表揚入選的47家優質企業與學校。（張鎧乙攝）

台灣邁入少子化、老年化，青銀共事已經成為未來趨勢，台北市長柯文哲今赴文華東方酒店表揚獲得菁業獎的47家企業與4所學校，現場也與78家中高齡友善企業簽署合作意向書，合計開出4427個55歲以上友善職缺，打造銀髮就業新里程碑，他也強調要「活到老學到老」，每個人都要終身學習。

第5屆菁業獎、青鳥展翅獎頒獎典禮今於文華東方酒店登場，共計有47家企業獲獎、4間大專院獲青鳥展翅獎，評比項目包括多元職缺及教育訓練、特定對象及高齡者就業服務、學校合作職場體驗實習等共計14項指標，柯文哲也抵達會場親自表揚優秀企業。

此外，柯文哲也在現場與麥當勞、7-11等中高齡友善企業、機構簽署合作意向書，共開出4427個提供55歲以上的樂齡者友善職缺，並由北市勞動局的「銀髮職務新創中心」協助媒合，希望提升開發銀髮勞動力，做為開啟樂齡 (55歲以上) 就業健康勞動的新里程碑。

柯文哲致詞時指出，北市勞動市場結構性失業、銀髮族就業率低、青年就業率低等3大問題，且台灣65歲以上就業人口僅8％，反觀日本、南韓都達30％，他認為國內因戰後嬰兒潮、少子化所形塑的人口結構，倘若中高齡者未進入就業市場，勞動力將會不足。

「社會應重視終身學習！」柯文哲笑說，企業應重新檢視工作業務，找出適合銀髮族的工作內容，提供職前訓練及改變社會氛圍，打造活到老學到老的學習心態。

勞動局長陳信瑜指出，北市率先於6月成立銀髮職務新創中心，搶先於去年中央通過中高齡就業專法後做實質規畫，還辦理3場次的企業聯盟，邀請托幼業、餐飲業及零售業一同與會，互相交流雇用中高齡者的經驗與心得，讓更多廠商了解聘用中高齡者優勢。

宜家家居（IKEA）人資經理黃瑜鈞受訪表示，擴大進用樂齡族一直是IKEA的企業精神，能被北市府看見、進而獲獎感到相當激動。她認為，銀髮族處事相對圓融、人生閱歷豐富，能成為企業良好助力，和職場也能與青年激盪出不同火花，好處相當多。

黃瑜鈞認為，不少長者會對退休後就業感到恐懼，事實上這群人重返職場表現都很好，企業方也會不斷給予正向觀念，期待更多樂齡者能加入團隊盡一份力。