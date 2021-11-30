副總統賴清德今天出席大士爺廟入廟安座大典並擔任主祭官。（張亦惠攝）

嘉義縣民雄鄉大士爺廟廟方在廟內請人製作米龍，象徵龍神保護神聖空間。（張亦惠攝）

嘉義民雄大士爺廟11月30日舉辦古蹟整修後入火安座大典，副總統賴清德出席並擔任主祭者，賴清德表示，大士爺廟除是嘉義民雄的信仰中心外，也是公益的化身，能在疫情期間修復完成，意義非常重大。

嘉義縣定古蹟民雄大士爺廟整修後入火安座大典今天上午舉辦，賴清德、立委陳明文、嘉義縣長翁章梁等人都參與典禮，祈求神明保佑台灣風調雨順、四時無災、新冠肺炎疫情早日結束。

賴清德致詞時表示，大士爺廟數百年來保境佑民，前幾年屋頂發生漏水、壁畫毀損，感謝大士爺廟董事長周漳炎勇敢承擔，在地方人士合力爭取下，通過文化部補助修復，代表蔡英文總統向廟方團隊致上最高敬意。賴清德說，大士爺廟能在疫情期間修復完成，意義特別重大，大士爺廟是地方信仰中心，也是公益的化身，集合信眾的力量，救助弱勢、推廣教育、提供學生獎助學金，對地方幫助很大。

翁章梁表示，大士爺廟為嘉義重要文化象徵及宗教信仰中心，民雄到現在仍「一暝大一吋」，未來航太園區、鐵路高架化等建設，一定會讓民雄成為嘉義重要的經濟發展中心。

嘉義縣文化觀光局指出，民雄大士爺廟因地震、長期不通風等問題造成屋頂漏水、樑柱遭蝕、室內彩繪斑駁等，廟方自籌並申請文化部經費共2500萬元修復，除補強結構、也清洗室內彩繪等，修復工程今年7月完工。