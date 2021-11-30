最近一段時間，大陸各地相繼召開會議研究部署今年第4季工作，「穩增長」成為關鍵字。地方政府從促消費、擴投資、穩外貿、穩工業等多方面入手，部署諸多舉措，確保完成全年目標任務。

據《上海證券報》報導，面對新的經濟下行壓力，大陸中央各部門也在積極醞釀出新的舉措。

11月25日召開的吉林省政府2021年第29次常務會議提到，落實好穩增長衝刺攻堅第4季度各項舉措，保障各項工作取得實效。湖北召開奮力衝刺四季度努力實現「全年精彩」推進會，強調著力在穩增長上下功夫見成效。

民生銀行研究院宏觀分析師王靜文表示，第4季以來，大陸國內外環境中不穩定不確定因素增多，經濟面臨新的下行壓力，穩增長壓力上升，各地需要積極應對。

穩投資仍是地方穩增長重要抓手。陝西近日出台《全省抓專案穩投資促增長若干措施》，明確擴大能源工業投資、加快交通重大項目建設等15條具體措施，確保完成2021年固定資產投資增長7％左右目標任務。

多個省也在第4季集中開工一批重大項目，比如湖北集中開工805個項目總投資逾4520億元（人民幣，下同），河南集中開工359個重大水利專案總投資2440億元。

第4季是傳統消費旺季，各地也瞄準促消費穩增長發力。11月28日，2021年多彩貴州暖心消費季啟動，貴州積極組織開展汽車成品油促銷、黔酒黔菜促銷、商場家電促銷和冬季旅遊促銷。陝西也要求，深入開展秦樂購陝西消費促進第4季消費促進系列活動，突顯出汽車、成品油、家電等重點大宗商品，線上線下結合，切實將消費促進活動成效轉化為社會消費品零售總額的持續穩定增長。

工業穩增長也是政策加碼方向。江蘇表示，要對照年度工作目標，抓好各項工業經濟穩增長措施落實落細，全力以赴應對下行壓力，穩定工業經濟增長。吉林強調，在要素保障、精準幫扶、市場拓展等方面採取更強有力措施，支援企業降本減負、加快轉型升級，全力決戰四季度，衝刺全年目標任務，為全省經濟穩增長發揮有力支撐作用。

中金公司認為，從9月底至今，政策已經在逐步朝「穩增長、保民生」的方向轉變，當前到明年第1季可能是政策發力重要的觀察視窗期。

大陸中央多部門也在醞釀一系列相關政策。大陸商務部透露，將會同有關部門做好跨週期調節工作，適時出台新一輪穩外貿政策舉措，確保外貿運行在合理區間。財政部表示，正結合宏觀經濟運行情況，研究做好2022年地方政府新增債務限額提前下達工作。工信部要求，要密切跟蹤中小企業運行態勢，加強政策研究和儲備，進一步降低中小企業生產要素成本。