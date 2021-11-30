蔡英文總統「論文門」風波持續延燒，旅美學者林環牆今天(30日)連線滯留美國的媒體人彭文正共同召開記者會，質疑倫敦政治經濟學院（LSE）內部有一撮人裡應外合配合蔡英文做假，而彭文正則要蔡英文下台。網紅「比特王」問彭文正，是否有意參選總統？彭文正回答，若能先幫他湊足3百萬份連署書，他就會慎重考慮是否參選。
彭文正在記者會中表示，總統府宣稱蔡英文的學歷經過LSE的承認與教育部嚴格審查，但在調查團體兩年多來的努力之下，早就證實蔡英文當年是無證書、無論文、無審查的「三無副教授」。呼籲全民連署立即要求詐欺總統下台，並揚言要對幫蔡英文圓謊的犯罪集團眾人提起告訴。
「比特王」今天透過連線方式，向彭文正提問，彭P到底要選總統？還是台北市長？或其他民意代表？這是大家都非常期待的事情；對於提高蔡同學假學歷曝光度、國際關注度，有效給予蔡政府壓力的部分，若彭P能登上國外媒體，勢必能引發軒然大波，甚至成為媒體寵兒，不知道彭P是不是有考慮上美國政論或者知名脫口秀？
對此，彭文正則說，「如果你們去幫我弄3百萬份連署書，我慎重考慮，如果弄不到，就有事老師服其勞，請賀老師或律師張靜來出征，這樣好不好？這個答案大家滿意嗎？」
彭文正認為，上節目這個方法不錯，大家如果幫他約脫口秀，他絕對會去上節目，「我用跑的，從白宮草皮，跑到紐約的ABC總部，你們幫我約，我通通都去上」。
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