第一金控子公司第一銀行被列入系統性重要銀行（D-SIBs），是否衝擊股利發放政策，成為焦點。第一金掛保證，雖然現金股利發放率預計將從七成降至六成多，但一定會配現金股利，且「多賺多配」，存股族、投資人免擔心。

第一金30日舉行線上法說會，第一金副總經理李淑玲、一銀副總經理蔡淑慧針對外界關注的股利政策強調，會充分按照獲利狀況、資本適足率、投資人反應等方面，適時看股利是否需要調整。

第一金去年稅後每股盈餘（EPS）為1.31元，今年發放現金股利0.9元及股票股利0.1元，整體股利配發率達76.33％，現金股利發放率則為68.70％。

若以今年前十月的每股稅後盈餘（EPS）1.36元計算，股息配發率降至六成五，目前將至少配發現金股利0.884元，已逼近今年發放的現金股利0.9元，但因今年尚有兩個月，最後數字仍待年底結算跟明年董事會決議。