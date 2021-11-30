大陸在各領域推動反壟斷見成效。11月30日，據多家陸媒測試，在微信群聊場景下已經能夠直接打開訪問電商類外部連結，例如淘寶等網址不再需要複製到流覽器後跳轉打開。這也是微信和淘寶互相遮罩近8年後，首次實現「互聯互通」。

11月29日，微信發布《關於微信外部連結內容管理規範的更新聲明》，聲明提到：點對點聊天場景中將可直接訪問外部連結，並將在群聊場景試行開放電商類外部連結直接訪問功能。

澎湃新聞分析報導，這也是對外鏈管理的進一步鬆綁。9月17日，微信曾表示，將開放一對一聊天場景中訪問外部連結，此前不能在微信分享的淘寶、抖音連結可實現一鍵分享。不過，目前，淘寶微信的功能尚不完善，點擊「微信」，依舊會出現淘口令，必須複製連結才能直接打開。同時，複製連結中的「火星文」依舊存在。

大陸網路大廠的遮罩起源於2008年。2008年9月8日，淘寶率先宣布遮罩百度爬蟲，即百度的搜索結果裡不會出現淘寶內頁的商品。淘寶的解釋是：杜絕不法商家利用競價排名、搜索優化等手段騙取消費者信任，並對優秀賣家進行鼓勵。

此後，騰訊和360之間著名的「3Q大戰」爆發，網路大廠之間的互相遮罩變得更為頻繁。

根據新華社報導，淘寶和微信的遮罩起源於2013年。當年7月，阿里宣布暫停與微信相關的協力廠商應用服務，斷掉一切微信數據接口，淘寶賣家隨後收到一則禁令，禁止賣家張貼微信二維碼，「微信」二字也成為違禁詞，這被稱作「淘寶遮罩微信發出的第一槍」。

此後雙方戰火逐漸升級，阿里推出聊天工具「來往」後，騰訊遮罩了帶有「來往」尾碼的邀請註冊連結。2014年2月支付寶封殺微信，對微信商家關閉付款介面。2015年，支付寶上線紅包功能後立即被騰訊遮罩，無法QQ或微信。

除淘寶之外，微信和抖音也有互相遮罩的歷史。此前2月，抖音向北京智慧財產權法院起訴騰訊，主張騰訊透過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」，要求法院判令騰訊停止這一行為，並賠償抖音人民幣9000萬元。

根據字節跳動發佈的報告顯示，騰訊共封禁字節跳動旗下6款產品，波及超過10億用戶。因為騰訊的限制，每天超過4900萬人次主動分享抖音至微信、QQ受阻。

此番淘寶和微信外鏈逐步鬆綁，外界也期待雙方能更進一步。此前9月28日，阿里巴巴曾宣布旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等App均已接入微信支付，淘特、閑魚、盒馬等App也已申請接入微信支付。