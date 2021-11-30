隨著最後25.4立方米混凝土澆築完成，由中交二航局承建的大陸首座跨海高速鐵路橋——福廈高鐵泉州灣跨海大橋於11月30日成功實現全橋貫通。至此，福廈高鐵6標全線貫通，向2023年通車目標又邁進一步。

大陸首條跨海高鐵——新建福廈鐵路泉州灣跨海大橋全橋貫通，標誌著福廈鐵路建設進入最後衝刺期。（圖／新華社）

據《人民網》報導，新建福州至廈門高速鐵路（福廈高鐵）是大陸首條跨海高鐵，位於福建省沿海地區，北起福州市，南至廈門和漳州，正線全長277.42公里，設計時速350公里。由中交二航局承建的第6標段為全線施工難度最大的標段，路線起於泉州台商投資區，跨越泉州灣進入晉江市，全長27.455公里。其中，全線重點控制性工程——泉州灣跨海大橋全長20.287公里，海上橋梁長8.96公里，跨越泉州灣的主橋長800米、主跨400米，為雙塔雙索面鋼混結合梁半漂浮體系斜拉橋，引橋長19公里。

泉州灣跨海大橋完成後，福廈高鐵6個重要標案已全線貫通，預計可在2023年通車。（圖／新華社）

隨著泉州灣跨海大橋全橋貫通，項目將全面進入無砟軌道施工，福廈高鐵建設進入最後沖刺期。福廈高鐵建成通車後，福州、廈門兩地將實現「一小時生活圈」，對加快海西城市群經濟社會發展步伐具有重要意義。同時，作為京福高鐵的重要延伸，福廈高鐵建成後將使福建6個市實現「高鐵進京」，有效解決中國東南沿海地區鐵路「瓶頸」制約問題，對促進福建快速融入大陸高速鐵路網，發揮沿海高速客運通道具有重要意義。