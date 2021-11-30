傳播虐貓影片郭男違反動物保護法被移送。（摘自臉書）

台中市一名吳姓男子（光頭男）日前在網路上傳「活割貓尾」的虐貓影片，引發網友公憤，警方事後依《動保法》移送偵辦，不料他交保離開後，30日被發現陳屍在家中浴室地板，由於吳男身上沒有外傷，警方初步排除他殺可能，仍在調查釐清死因。

據了解，由於房東2天沒見到吳姓房客，請警方開門進去後，才發現吳男躺在浴室地板且遺體僵硬，由浴室內未發現遺書與外力介入，將於明天相驗死因。

吳男日前將這個殘忍的虐貓影片貼在「貓咪也瘋狂俱樂部」臉書社群，網友看得痛心又嘩然，喊話一定要找出兇手，並瘋傳變態虐貓者是住台中光頭男，網友心疼受虐動物的處境，開始肉搜。

網友質疑郭男就是「主角」，郭男則到鹿港警分局報案，鹿港警分局表示，受理報案後，立即成立專案小組調查。報案人否認自己為影片中之男子，表示是自己也看不下去，為了協助肉搜，將影片貼上網。

但鹿港警分局先迅速找到傳播影片者，於台中逮捕虐貓男子就是吳男，並搜出做案生魚片刀、砧板、手套和做案衣服等，住處還發現一具貓屍，救出4隻小貓，將他依觸犯動保法送辦，但在交保後不明原因陳屍家中。

據了解，吳男涉有詐欺等前科，目前1人獨居，虐貓被逮後還一副若無其事，表示平常愛貓、養貓，會設計拍下剁貓尾巴的影片，是因為在愛貓網路社群，和1女網友很聊得來，互加LINE，女方提議來拍一些情節，他是根據女方的腳本，按表操課拍下來，純粹就是為了讓她開心。