國民黨主席朱立倫今天在中央黨部，會見澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、副代表劉溯源（Michael Googan）、經濟暨政策處副處長宋洛若（Laura Salt）等人，朱邀請代表到藍營執政縣市走訪，並期待深化雙方合作交流。

國民黨發布新聞稿表示，這場會面雙方晤談逾一小時，氣氛友好愉快，朱立倫在會中提到，國民黨無論執政或在野，都高度重視與澳洲的情誼，歡迎露珍怡到台灣各地走走，特別是國民黨執政縣市，期望促成更多地方交流合作。

國民黨指出，露珍怡回應，澳洲有眾多來自台灣的僑民，與台灣在貿易、文化、教育、旅遊等方面是緊密的夥伴，並表示兩國皆為包容文化差異，共享民主價值，並特別注重雙語教育的國家，有許多共通理念。

今年適逢澳洲辦事處在台成立40周年，朱立倫也在會中當面祝賀，並回顧雙方舊日情誼，期待深化雙方合作交流。

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