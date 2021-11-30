前台北地檢署檢察官劉彥君，被廉政署「政風狗仔隊」跟監發現，已婚的他蹺班與女子上摩鐵，女子事畢還在車內親吻劉，另劉2度浮報加班時數，作私人事務，事發後劉辭職轉任律師，台北地檢署請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，劉辯稱，該女子是國外友人，上旅館是她身體不適去休息，檢評會不信劉說詞，認為劉行為嚴重違反規定，有懲戒必要，報請法務部移送職務法庭審理究責。

北檢指出，劉彥君在今年2月2日、2月22日18時至21時各申報加班3小時，但事實上劉2月2日下午5時23分就離開辦公室，當晚8時16分返回辦公室，晚間9時33分離開辦公室。

另今年2月22日，劉下午5時20分離開辦公室，當晚8時49分再返回辦公室，晚間9時36分離開辦公室，劉期間外出處理私人事務，並未全程在辦公室，其實際在辦公室時間與申報加班起迄時間不一致，未如實申報加班時數。

劉在今年2月5日下午1時15分開車離開辦公室，1時58分搭載女子前往薇閣精品旅館林森店，下午3時23分離開旅館後，女子在車內親吻劉，劉當天下午4時7分返回辦公室，劉蹺班外出與女子前往汽車旅館，並與該女子在車內有親密舉動。劉已在今年4月12日辭職。

北檢認為，劉行為不檢、未謹言慎行，有損檢察官職位榮譽、尊嚴及職務信任，違反法官法、檢察官倫理規範第5條規定及「法務部所屬各檢察機關檢察官自主管理辦公實施要點」等規定，情節重大，請求檢評會進行個案評鑑。

劉辯稱，今年2月2日、22日加班期間外出一事，因公務上需處理許多爭議民商事法律問題，且有時效性，妻子當時正在準備律師、司法官考試，較便利獲取民商事法律見解，他請妻子代為蒐集民商事法律見解，在吃飯時討論，有時會請妻子將電磁資料存在隨身碟中，方便他帶回，他也有去書店查閱資料，將所獲法律見解帶回辦公室與卷證資料核對，他主觀上認知是在處理公務，並無詐領加班費故意。

至於2月5日蹺班與女子上摩鐵一事，劉辨稱，該女子是他當司法官前即認識的友人，因她自國外返國，當日前往行天宮拜拜後即要返回南部，她利用在台北之空檔與其見面，雙方約在林森北路一帶碰面，不料碰面後該女子表示身體不適希望休息，就近帶該女子至旅館內休息，女子表示狀況較好後即離開，因當日原預定與該女子碰面一下即返回辦公室，故未事先請假，事後亦忘記補請假。

檢評會調查認為，劉2月2日、22日二度未如實申報加班時數，且2月2日申報加班期間，實際在辦公室時間僅有1小時，22日申報加班期間，實際在辦公室時間則不到1小時，顯然均低於他申報加班期間3小時。

檢評會依據「政風狗仔隊」蒐證顯示，劉在2月2日、22日申報加班期間先前往便利商店、書店、理髮店、生活百貨購物及飲料店買飲料、前往廟宇參拜，均為私人事務，與執行公務無關。至於他2月5日下午蹺班偕女上摩鐵，與女子在車內親吻，均有蒐證照片可證，不採信劉說詞。

檢評會認為，劉違失情節重大，有懲戒之必要，報請法務部移送職務法庭審理，因劉已辭職，因此不建議懲戒處分種類。