國民黨中央委員黃覲偉在高嘉瑜遭家暴新聞底下留言嗆男人會動手是女人太白目、被打活該等言語，遭網友罵翻。(圖／翻攝自臉書)

民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜驚傳遭男友家暴，還被軟禁在飯店2天，消息引發全台譁然，民意代表們也不分黨派為高嘉瑜加油打氣，譴責林秉樞，未料國民黨中央委員黃覲偉竟留言「被打活該」，遭網友撻伐，就連藍粉也看不下去，大罵國民黨永遠不缺豬隊友。

高嘉瑜遭家暴成為今日最熱門議題，不少人都為港湖女神加油打氣，但黃覲偉卻在相關新聞下方，留言狂酸「會讓男人那麼生氣還動手的女人，就是太白目，尤其是嘴臉」，更疑似嗆總統蔡英文「姓蔡的沒被男人打過的女人沒資格聲援，因為連男人都不想要的表示夠噁心」。

黃覲偉的發言立刻引發其他網友撻伐，大罵「國民黨真的不缺豬隊友」、「難怪民進黨每次都躺著選」、「為什麼每次民進黨出事，國民黨永遠有人會出來救援」、「平常黨派不同就算了，這種事情還可以酸，KMT真的不缺扯後腿的」、「民進黨那麼爛國民黨卻沒起色，真的不是沒原因」、「送分題能寫到扣分也是很厲害」。

黃覲偉遭罵翻後不甘示弱，再度留言「被打活該」，但如今已默默刪文，而原本開放留言的臉書也更改權限，但仍有不少網友在他的文章按了「怒」的符號抗議。