民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜驚傳遭男友家暴，還被軟禁在飯店2天，消息引發全台譁然，民意代表們也不分黨派為高嘉瑜加油打氣，譴責林秉樞，未料國民黨中央委員黃覲偉竟留言「被打活該」，遭網友撻伐，就連藍粉也看不下去，大罵國民黨永遠不缺豬隊友。
高嘉瑜遭家暴成為今日最熱門議題，不少人都為港湖女神加油打氣，但黃覲偉卻在相關新聞下方，留言狂酸「會讓男人那麼生氣還動手的女人，就是太白目，尤其是嘴臉」，更疑似嗆總統蔡英文「姓蔡的沒被男人打過的女人沒資格聲援，因為連男人都不想要的表示夠噁心」。
黃覲偉的發言立刻引發其他網友撻伐，大罵「國民黨真的不缺豬隊友」、「難怪民進黨每次都躺著選」、「為什麼每次民進黨出事，國民黨永遠有人會出來救援」、「平常黨派不同就算了，這種事情還可以酸，KMT真的不缺扯後腿的」、「民進黨那麼爛國民黨卻沒起色，真的不是沒原因」、「送分題能寫到扣分也是很厲害」。
黃覲偉遭罵翻後不甘示弱，再度留言「被打活該」，但如今已默默刪文，而原本開放留言的臉書也更改權限，但仍有不少網友在他的文章按了「怒」的符號抗議。
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