「2021新北歡樂耶誕城」即將在周五登場，今晚間舉行試燈儀式，搶先曝光樂高「追星篇」3D雷射光雕投影秀的獨家動畫外，也在市民廣場「樂高耶誕城」、站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」3大展區、7大絕美光廊，以及4條燈飾大道的耶誕燈光。（蔡雯如攝）

「2021新北歡樂耶誕城」即將在周五登場，今晚間舉行試燈儀式，搶先曝光樂高「追星篇」3D雷射光雕投影秀的獨家動畫外，也在市民廣場「樂高耶誕城」、站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」3大展區、7大絕美光廊，以及4條燈飾大道的耶誕燈光。（蔡雯如攝）

「2021新北歡樂耶誕城」即將在周五登場，今晚間舉行試燈儀式，搶先曝光樂高「追星篇」3D雷射光雕投影秀的獨家動畫外，也在市民廣場「樂高耶誕城」、站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」3大展區、7大絕美光廊，以及4條燈飾大道的耶誕燈光， 耶誕城在香檳金主燈的輝映下光彩奪目，營造出溫馨耶誕氛圍。

觀旅局長蔣志薇表示，今年的新北歡樂耶誕城的主燈秀，首度與樂高公司合作，突破大樓結構限制，打造出全台面積最大的3D樂高雷射光雕投影秀，獨家試映的「追星篇」動畫，畫面有各種遊戲場景轉換，絕對是精彩的觀影體驗。

市民廣場「樂高耶誕」、站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」設有多座主題裝置藝術，其中市民廣場的知名地標竹筍，也化成全台最高耶誕樹「邁向幸福之樹」，旁邊設有樂高造型耶誕老人裝置和禮物盒，營造濃濃耶誕氛圍，而一旁也設有「樂高快閃店」、魔幻旋轉木馬和童樂咖啡杯等免費遊樂設施，供親子玩樂。

另外，站前廣場樂高歡樂薑餅村的「樂高小精靈俱樂部」、「樂高小精靈雪景大道」及「樂高耶誕薑餅小屋」3大主題裝置，將小小樂高人放大，變身大型樂高世界，供民眾體驗，還有冒險海盜船、驚奇小火車供免費搭乘。萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」也設有奇幻薑餅屋入口、耶誕機器人、點燃耶誕願望、耶誕麋鹿放假去、精靈烘焙坊及驚喜特技車六大奇趣耶誕裝置。

新北市府也在耶誕城周邊的新府路天橋的「春櫻光廊」、新站路天橋「經典光廊」、百揚大樓天橋「星塵光廊」、板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的「雲河光廊」、小遠百天橋「璀璨光廊」以及縣民大道上的麗寶天橋「橘色世界」7座天橋光廊，裝飾各式金黃、銀白及粉嫩光色的雪球、樂高燈，盼民眾一起享受濃濃的耶誕氣氛。