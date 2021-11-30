歐洲執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本月中旬宣布，將在明年提出歐洲晶片法案，目標是 2030 年歐洲製造晶片市占率翻倍，除了生產先進製程晶片，讓歐洲也擁有本土的半導體供應鏈。不過，歐盟競爭事務部負責人瑪格麗特·維斯塔格（Margrethe Vestager）坦言，由於建立半導供應鏈體需要大量投資，歐洲想要完全自給自足是不可能的。

台積電創辦人張忠謀針對各國想要建立半導體自給自足，只會造成成本飆升、技術成長放緩，耗費多少資源也不一定能打造出可以運作的半導體供應鏈，甚至在11月的APEC視訊會議強調，「自由市場」是幫助解決晶片荒或庫存過剩問題的最好答案。

受到新冠疫情衝擊，導致供應鏈面臨瓶頸，晶片嚴重缺貨也導致家電、汽車等商品生產線停擺，重創包括德日等汽車生產大國經濟復甦腳步，這也讓各國興起半導體自給自足的想法。據CNBC報導，維斯塔格卻警告，不要對於這樣的計畫有不切實際的期望。

維斯塔格表示，半導體自給自足的前期投資的規模，目前來說就不可行，更重要的是，歐洲的生產能力水平與主要生產地相比完全不同。歐洲目前半導體製造的市占率為10%，1990年代曾達到40%。

維斯塔格表示，目前需要更多的成熟製程晶片，包括用於物聯網、家電等商品，要建立產能需要很長一段時間，最重要的是從全球角度如何看待所處的地為，看有誰能與歐洲建立真正的相互合作的關係。

報導指出，歐洲想要推動半導體自給自足的另外一個目的，就是想要避免在美中、德中競合下，打亂半導體供應鏈穩定，目前歐盟打算與美國合作，確定晶片缺貨的真正原因，目標是 2030 年歐洲製造晶片市占率來到20%。

維斯塔格強調，歐洲各國必須向半導體產業提供支援，但目前只能依照成比例方式進行，可以透過簽訂協議、補貼政策，提高特定製程的產能，但只有在必要才能做，以及維持歐洲在半導體產業的立場。