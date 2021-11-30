財政部30日舉辦110年度雲端發票推廣活動頒獎，百貨龍頭新光三越以雲端發票占比過半，再度獲頒績優總機構獎百貨業第一名。

新光三越自99年起配合財政部首波雲端發票試辦實體通路，近年來更持續精進雲端電子發票功能，包括於105年導入信用卡載具功能，107年開啟新光三越會員卡電子發票載具功能、並於結帳時主動引導顧客將電子發票存入新光三越會員載具、主動提供顧客中獎通知、交易查詢等，也因此年年獲肯定。

疫情重創的2021年，新光三越仍透過不同的銷售渠道、消費模式，讓雲端發票的占比首度突破整體的50％、更較去年成長逾一成，再度獲得財政部頒發雲端發票競賽百貨業第一名的殊榮。

新光三越指出，在全球氣候暖化及環保意識高漲、政府各方位政令策略推動之下，將持續結合雲端科技的運用，積極投入雲端發票的推動，以不斷提升消費生活的便利性，更要以實際作為對環保做出貢獻，與全民一起環保愛地球。