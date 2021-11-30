證券分析師趙彭博表示，美股29日四大指數上漲，其中，費半指數大漲4.08％，激勵台股加權指數30日開高，最高攻上17535.23點，惟隨後因疫情消息、權王台積電（2330）下挫，造成台股下午1點急速下殺，大盤終場收在17427.76點，上漲99.67點，成交量則是爆最近4個月來最大量，突破4千億元。

個股方面，本周納入投資組合的李洲，股價連續兩日漲停，委買量逾1萬張，成交量僅989張，後續股價仍有上漲空間。

類股方面，半導體族群中指標股台積電，30日收盤價為596元，只上漲3元。IC設計的股王矽力-KY、股后信驊股價表現則最為搶眼；至於傳產部分，運輸類股航運三雄、航空雙雄連袂走高，上市航運類股指數漲幅達3.59％。

展望後市，股價兩日來底部短線急彈，造成30日收盤前賣盤湧出，且美股四大指數現階段仍並未完全走穩，故加權指數、個股隨時可能回檔調整。建議投資人不可將部位過度放大，可趁回檔時再伺機買入攻擊型類股，如車用電子、IC設計、第三代半導體等族群。