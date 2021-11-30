農委會農糧署表示， 12月1日至2日受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷；其他地區早晚亦偏冷，日夜溫差大。提醒農友採取農作物防寒措施，以減少農作物災害及財產損失，並請注意自身保暖。

農糧署指出，較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄產區須注意是否有大霧，因大霧易引發晚疫病，宜進行病害防治；花卉部分，除塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

農糧署表示，果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度。冷氣團過境後，若有受害，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。農糧署指出，已通報各直轄市、縣(市)政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，也請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。

另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。

農糧署再次提醒，請農民密切注意新聞媒體所發布之天氣動態，及早採取各項農作物防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。