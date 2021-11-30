英國衛生安全局執行長今天說，英國Omicron變異株個案沒有暴增趨勢，稱送檢樣本並未出現明顯有異於Delta變異株的比例。蘇格蘭今天傳出3起新個案，使英國病例數來到14起。

路透社報導，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）執行長哈里斯（Jenny Harries）表示，英格蘭目前有5起新變異株病毒個案，另有10起「高度疑似」個案，但是英國的PCR檢測樣本當中，出現Omicron變異株特性，也就是檢測不到S基因靶標（S-gene target failure, SGTF）的狀況並沒有增加趨勢。

他接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時說，「我們在全國送檢樣本中尋找…S基因缺失，這是一種替代方法」。S基因缺失案會優先進行完整基因組定序。

他表示：「通常會有1比1000案例，我們沒有看到顯著增加，因此現階段還沒有發生暴增現象。」

「天空新聞網」報導，蘇格蘭今天通報3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診，使英國的病例數增至14例。