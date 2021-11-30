促轉會今天與國民黨達成共識，「台灣省黨部檔案」系列文件年底前完成移歸。國民黨表示，對於轉型正義的推動，國民黨除表達黨內不同聲音，並堅守中華民國國史立場外，也提醒促轉會在處理平反及開放檔案事宜時更加細膩，避免造成更多社會誤解、無助於台灣社會和諧及走向共同未來，更應避免淪為扮演針對個別政黨進行政治清算的角色。

促轉會今天與國民黨、國發會檔案局、政大開會，討論「台灣省黨部檔案」系列文件移交作業，會中達成2點共識，「台灣省黨部檔案」系列文件年底前完成移歸；至於國民黨持有的其他檔案，國民黨應確認相關檔案基礎資訊，研議後續與促轉會合作促進檔案開放應用做法，雙方將再協商。

國民黨重申，該批資料已移至並委由政大管理，若能保持由政大以全宗方式保存實體史料，應為對本批珍貴資料的最佳處置方式。促轉會今年1月也才在公文中具體建議「由國立政治大學全面開放予各界使用」，無奈如今仍堅持按照行政處分結果要求移交史料原件。

國民黨說，雖然雙方已議定於政大處理移交流程，國民黨仍對於促轉會不以尊重學術自由為優先，歷經強行封存史料後，如今仍強硬要求將政黨檔案收歸國有，深感遺憾。

國民黨強調，其尊重也願遵守法紀，在目前情況下，對於後續檔案移交方式，將繼續與促轉會、國家檔案局及政大各方保持溝通、尋求保存及開放史料的最大共識。然針對促轉條例以及強制將史料收歸國有之行為，國民黨仍會按照行政流程提起救濟流程，希冀司法伸張公平正義。