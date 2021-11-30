台灣好市多線上購物最高金額的商品，是夏普120吋真8K顯示器，一台要價299萬9999元。有網友今(30日)發現，該款電視下殺30萬，直呼「太便宜了，衝！」其他網友也紛紛起鬨「超省，買十台」、「我看起來像是缺那30萬的人嗎」、「天啊賺到了，已下單」。
一名網友30日在PTT省錢板發文，他逛好市多線上購物時發現，原價299萬9999元的夏普120吋真8K顯示器，立即下單竟然只要269萬9999元，而且還有一張11/29限定的優惠券代碼21cyber，「不知道為什麼現在11/30還能用」，所以加總共優惠31萬元，原PO興奮的分享這消息，「太便宜了，衝!!」
貼文一出引發熱烈迴響，許多網友跟著胡鬧，「我不缺那30萬，我缺的是270萬」、「標錯價吧 ？下10單先」、「哇超便宜！明天銀行一開門我就拿房子去抵押買一台」、「感謝省錢版，準備信貸來買」、「哭啊，上次買沒折扣，明天退貨重買」、「為了這麼划算的電視，我先去買豪宅」、「對不起了錢錢，我需要這個大東西」、「便宜到我買不起」、「買10台，現賺三百萬」。
不過也有網友很認真，「9折哪有叫很省？ 鄉民標準是1折好嗎？不要侮辱鄉民」、「會買這台的人，會在意那30萬嗎？」、「打9折而已」、「不買立省270萬」。
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