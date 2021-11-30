鹿港警分局逮捕44歲虐貓吳姓男子，搜出做案生魚片刀、砧板、手套和做案衣服等，住處還發現一具貓屍，救出4隻小貓。（警方提供）

台中光頭男「虐貓剁尾」 鄰居曝：有聽到貓咪的哀號聲。

日前網路瘋傳一段光頭男活活將貓尾巴剁下影片，警方循線在臺中找到虐貓的吳姓男子，並依動保法將他送辦，未料男子交保後失聯，11月30日下午3點多被人發現他陳屍在租房處浴室，由於現場未發現有外力介入痕跡，初步排除他殺，警方也已報請檢方相驗。

臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」23日有網友上傳一名穿著黃色外套的光頭男，持生魚片刀將小貓的尾巴剁下，還讓另一隻貓在旁觀賞，期間小貓不斷掙扎哀鳴，過程約4分鐘。該畫面流出後引起網友撻伐。

警方也循線在臺中拘捕到殘忍剁貓尾巴的44歲吳姓男子，警方到場時發現1隻貓已經死亡，並查扣犯案用生魚片刀、砧板、沾血紗布及貓籠等，另外還有4隻小貓，被緊急送醫安置。

吳男落網後，將罪刑全推給一名女網友，辯稱是聽她指示，為了「要訓練貓」，連剁尾情節都是遵從女網友所下的指令。警方在訊後也將依違反動物保護法移送地檢署偵辦。

吳男在臺中市南區建成路租房，房東發現吳男交保後多日未出門，下午三點多報警，經破門而入訝然發現吳男倒臥浴室已無生命徵象，屋內還有就醫藥物，現場無打鬥跡象也無明顯外傷，警方初步排除他殺，警方將報請檢察官會同法醫相驗釐清其死因。

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