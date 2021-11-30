桃園市長鄭文燦到場觀戰，送上「CHAMPION」期許兩隊都能榮獲總冠軍。(蔡依珍攝)

球隊也回贈簽名球給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

球隊也回贈簽名球給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

桃園領航猿及桃園璞園建築籃球隊今進行交流賽，備戰新賽季，桃園市長鄭文燦到場觀戰，送上冠軍祝福，期許兩隊都能榮獲總冠軍。（蔡依珍攝）

桃園領航猿及桃園璞園建築籃球隊備戰新賽季，今進行交流賽，桃園市長鄭文燦到場觀戰，送上「CHAMPION」畫作期許兩隊都能榮獲總冠軍，璞園育樂總經理陳信安感謝市府和在地商家支持，讓球員無後顧之憂專心訓練，不諱言擔憂疫情再起，各球隊也都延後賣票，期許疫情退散，歡迎球迷進場為球員加油。

鄭文燦說，璞園建築是唯一在P.LEAGUE＋及SBL各擁球隊的球團，桃園璞園建築籃球隊球迷眾多，在SBL表現優異，桃園領航猿隊去年在P. LEAGUE＋賽事期間遭逢疫情，改為閉門比賽，比賽內容仍相當精彩，因應新賽季2隊率先舉行交流賽切磋球技，最終由領航猿以15比5獲勝。

鄭文燦也預告桃園領航猿籃球隊在P.LEAGUE＋的15場主場賽事，分別在國立體育大學體育館及桃園市立體育館登場。第19季SBL超級籃球聯賽，桃園璞園建築籃球隊的桃園場賽事將於明年1月6日至23日在桃園市立體育館舉辦，祝福兩隊在新賽季有好的發揮及表現外，也鼓勵球迷進場，盡情享受最高品質的精彩比賽。

陳信安感謝璞園建築團隊及市府的支持，桃園璞園建築2007年成立至今拿下5座冠軍金盃，去年成軍的桃園領航猿今年延攬台灣籃球博士鄭志龍擔任總教練、籃球精靈顏行書擔任第一助理教練，相信在賽事及票房上都能有亮眼的成績。

體育局長莊佳佳指出，因應新賽季，桃園領航猿以「Rising起來」當新口號，並成立Pilots Crew啦啦隊，與球迷共同應援，此外，球隊也首度與在地郭元益糕餅博物館合作，規畫推出球隊客製化商品，值得期待。未來市府將深化與球隊的連結，合作辦理基層籃球教學訓練，培養屬地球迷，促進職業籃球在地化，有效帶動桃園籃球發展。

莊佳佳也幫忙宣傳，「桃園領航猿」在PLG主場賽事訂於今年12月18、19日，明年2月11、19、20日，3月5、6、19、20日，4月9、10、30日，5月1、7及8日開打，共15場次，在國立體育大學體育館或桃園市立體育館登場；而第19季SBL超級籃球聯賽訂於今年12月25日進行例行賽，桃園場賽事則訂於明年1月6日至23日期間在桃園市立體育館舉辦，共計9個比賽日，18場例行賽，賽事期間將號召各級學校師生籌組加油應援團，也歡迎喜愛籃球的球迷朋友來桃園觀賞精彩賽事，為2支桃園籃球隊加油。