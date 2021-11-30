光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（SIX：AMS）推出面向工業應用的元件，進一步擴展其豐富的LiDAR鐳射產品組合。LiDAR是實現自動駕駛的一項關鍵技術，然而在汽車行業之外的其他領域，也存在許多3D環境偵測應用，艾邁斯歐司朗進一步推出SPL TL90AT03，適合工業自動化、安防和隱蔽交通監控等應用。

艾邁斯歐司朗LiDAR行銷經理Matthias Hoenig表示：「我們擁有多年的紅外線雷射器開發經驗，並一直與LiDAR領域的領先公司保持密切合作，讓我們能夠一直保持領先的市場地位。」無論使用的是哪種LiDAR應用，這些系統的功能通常都非常相似。光源向環境中發射紅外光，當光到達物體時，就會被物體反射並由探測器記錄下來。根據光到達物體並返回探測器所用的時間，可以確定物體的距離或結構。

艾邁斯歐司朗的SPL TL90AT03專門針對5至100奈秒的短雷射脈衝而開發。該雷射器可在20A的正向電流下通過110微米孔徑實現65W的光輸出，相當於具有大約34％的出色效率。該元件採用TO56MetalCan先進封裝技術。紅外線元件發出905奈米既定波長的光，既適用於LiDAR應用，同時由於其緊湊的尺寸，也適用於各種其他應用。