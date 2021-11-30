今年總統文化獎青年創意獎得主陳柏均，曾是會和人打架的街頭小子，在街舞路上重拾人生，並持續推廣街舞，他帶頭研發的舞蹈教學程式《Swipe》，也在29日晚間公布的Google Play 2021年度最佳榜單中，獲選為年度最佳應用程式。

隨著霹靂舞被納入2024年巴黎奧運比賽項目，英國沙德勒之井劇院也將開設街舞學校，國際上對街舞越來越重視。陳柏均本身也是國際霹靂舞裁判及世界舞總顧問，近期也將到法國擔任世界錦標賽霹靂裁判，他表示，街舞確實是未來趨勢，「很適合孩子學習，透過系統化的學習，能帶來正面力量，讓孩子產生自信心。」

陳柏均表示，由於街舞曾是不被重視的次文化，他一直以為這輩子最大的遺憾，是無法讓父親了解他在做的事情，但得了總統文化獎，讓父親認同了他，也讓他知道自己的堅持是對的。

陳柏均表示，開發舞蹈教學程式最初是希望讓不同地方的人都能學舞，「不管身在哪裡，只要有手機和網路，都可以學舞，也可以和不同國家的老師學習。我發現有些想學舞的上班族，因為害羞而不敢到舞蹈教室學舞，這個程式對他們很有幫助。」

陳柏均表示，運用科技輔助，對藝術是一種助力，「不單單只是看影片學習，還有和老師動作一起的疊影功能，速度調整、章節控制等方式，幫助學習。」