總統府提供

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針對蔡英文總統「論文門」被指控學位造假，蔡英文的律師今天發聲明表示，根據英國資訊專委辦公室（ICO）判決，倫敦大學已表示持有蔡總統口試及合格紀錄且可以確認已授予學位，口試紀錄由倫敦大學保存，並非倫敦政經學院（LSE）。並警告部分人刻意編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任。

對蔡英文連日來遭旅美學者林環牆、資深媒體人彭文正等人，以ICO的判決，指控蔡的學位造假。針對林環牆宣稱「LSE的的最高權力機構否認持有蔡總統博士口試委員名單及口試報告」，總統府今天代轉蔡英文該案律師連元龍、張日昌的四點澄清聲明表示：

一、英國資訊專委辦公室（ICO）業於2020年6月11日作成裁決，駁回該案聲請人即原告向倫敦大學要求取得蔡總統博士論文口試委員名單之聲請。

二、根據ICO判決，倫敦大學早已清楚表示，「其持有論文考試的報告及論文著作權提交表，以及倫敦大學常年發行的個人及論文合格紀錄」，倫敦大學更向ICO表示：「其持有蔡總統口試及合格紀錄，且可以確認已授予學位」，足證蔡總統確實已經通過博士論文考試、繳交博士論文並取得博士學位，部份口試紀錄文件目前由當年頒發學位之「倫敦大學」保存，並非倫敦政經學院(LSE)。

三、倫敦大學與倫敦政經學院（LSE）分校治理後，各自保留相關學生資料，至於學生資料由何校管理，係屬其校務規範，而部分有心人士將LSE校方敘明部分文件當年非屬LSE保存，刻意誤導為蔡總統無此相關學位審查紀錄，漠視倫敦大學已向1CO聲明持有文件之事實，此類言論非但不實，更有明顯惡意。

四、除第一點倫敦大學業已證實蔡總統博士學位外，LSE已多次公開證實蔡總統為其1984年畢業之博士校友，並曾發布正式聲明駁斥不實指控，部分人刻意以片段、不實資訊編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任，以免自誤。