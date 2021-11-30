新冠變種病毒Omicron威脅全球，中國坦言外防輸入壓力加大。對於Omicron對明年2月舉行北京冬奧的影響，中國外交部發言人趙立堅今（30日）表示，Omicron肯定會帶來一些防控方面的挑戰，但中方有應對新冠病毒的防控經驗，他完全相信冬奧會如期順利成功舉行。

趙立堅表示，中方讚賞南非方面及時同世界分享發現新冠病毒新型變異毒株的相關資訊。中方認為，應對疫情要基於科學，支持世界衛生組織在協助各國應對疫情，推動國際抗疫合作中繼續發揮領導作用。中方願繼續同包括南部非洲國家在內的國際社會一道團結合作，共同努力，最終戰勝新冠病毒。

另外，世界衛生大會特別會議本周舉行，外電報導，各國越來越接近支持簽署一項條約，以防範未來新的大流行病。

趙立堅稱，中方一貫致力於大流行病的防範和應對，對任何有助於加強全球團結、協調應對未來大流行病的努力和舉措持開放態度。中方願同各方就締結「大流行病條約」事宜保持溝通協調，希望有關進程在聯合國和世衛組織框架下進行，確保廣大成員國的普遍參與。同時要避免政治化、污名化、工具化。