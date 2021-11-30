國銀2021年前十月獲利亮眼！金管會銀行局副局長林志吉30日公布最新國銀獲利狀況，截至2021年10月底國銀獲利達2957.9億元、年增率達8.5％，其中，海外分行獲利成長最多，前十月賺262.9億元、年增率48.3％，大陸分行獲利衰退最大，前十月獲利僅31億，年減33.2％。

疫情衝擊下，去年國銀海外分行獲利也受重創，今年隨著海外景氣復甦，獲利也回溫，據銀行局統計至2021年10月，海外分行單月獲利達31億元、年增39.7％，前十月獲利262.9億元，較去年多賺85.6億元、年增率達48.3％，林志吉分析，成長主因是去年海外分行呆帳費用、準備提存高，今年這部分減少了101.7億元，對獲利貢獻大。

衰退最多的是大陸地區分行。雖然2021年10月大陸地區分行獲利6.5億元較去年同期成長42.2％，但前十月獲利31億較去年同期衰退三成以上。

銀行局也公布國銀逾放情形。林志吉表示，截至2021年10月底止，國銀放款總餘額新臺幣33兆3228億元，較上月底增加1797億元；逾期放款金額為628億元，較上月底減少10億元；逾期放款比率為0.19％，與上月底相同，較去年同期減少0.06個百分點。

2021年10月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為718.45％，較上月底703.99％增加14.46個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。金管會表示將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。