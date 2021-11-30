安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON）發布全新安全的RSL15無線微控制器（MCU），提供業界最低的功耗。RSL15具有藍牙低功耗無線聯接功能，解決互聯工業應用對安全的日益增長的需求，無需犧牲功耗。

為了驗證能效，RSL15通過了嵌入式微處理器基準聯盟（EEMBC）的認證。該組織的ULPMark-CoreMark基準程序衡量嵌入式系統中使用的微控制器在工作時的能效。RSL15現在以60.5分的「性能」得分在同類產品中領先。在計算MCU深度睡眠能效的ULPMark-CoreProfile基準中，安森美的RSL10和RSL15也分別保持了前兩名的位置。

RSL15的設計在保持其最先進功耗的同時，採用了Arm TrustZone技術來建立設備信任根，以及Arm CryptoCell-312技術來保護代碼和數據的真實性、完整性和保密性。這PSA一級認證的設計增強了原本作為藍牙協議一部分提供的安全措施，從而在應用和軟體層面也提供了保證。

RSL15支援藍牙5.2規範提供的一系列新功能，包括更遠的距離、更高的數據傳輸量以及通過到達角（AoA）和出發角（AoD）進行定位。安森美還開發了一種創新的智慧感知功能，使Arm Cortex-M33處理器雖保持深度睡眠模式，但仍可監測傳感器接口。

RSL15憑藉這些先進的新功能，將延續RSL10無線電系列的成功，RSL10已被整合用到各種工業自動化應用中，包括互聯資產跟蹤、智能零售和IoT邊緣節點。