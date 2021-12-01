財政部宣布自12月1日起至明年3月底，針對汽油、柴油、水泥、小麥及牛肉等貨品啟動機動降稅。中油表示，明天起中油直營與加盟站與台塑汽柴油每公升調降新台幣1.1元；發油量最大的95無鉛汽油零售新價將為30元。

財政部長蘇建榮昨天（30日）指出，汽、柴油貨物稅分別由每公升6.83元及3.99元降低1元至每公升5.83元及2.99元。

中油告訴中央社記者，汽柴油貨物稅每公升調降1元，但因還有5%營業稅，整體計算下來，明天起汽柴油價每公升調降1.1元；適用範圍包含中油直營站以及加盟加油站。

92無鉛汽油零售價每公升擬降到28.5元、95無鉛汽油降至30元、98無鉛汽油將至32元，超級柴油降為26.6元。

此外，配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升新台幣1元，台塑石化也宣布，自12月1日起調降汽油、柴油批售價格每公升1.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

12月1日凌晨起台塑石化加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升28.5元，95＋無鉛汽油29.9元，98無鉛汽油32元，超級柴油26.4元。