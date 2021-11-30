美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，美國海軍神盾驅逐艦「霍華德號」（DDG 83）近期訪問紐西蘭，是該軍種自2016年以來首度派艦訪問該國；當地學者指出，兩國軍事合作在1985年後一度陷入低谷，但為齊聚眾力對抗中國大陸，讓美國再度對紐西蘭伸出橄欖枝。

根據《星條旗報》報導，在經歷14天的海上隔離、確定全體水手完全接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗並進行PCR採檢後，「霍華德號」終於在11月26日正式訪問紐西蘭首都威靈頓（Wellington），水手能夠自由下船與當地人員交流，兩軍也將進行聯合演習以提升作業共通能力。

這是自2016年以來，美國海軍軍艦首度訪問紐西蘭，目的是慶祝紐西蘭海軍創立80周年。美國海軍「桑遜號」（DDG 102）神盾驅逐艦2016年也受邀參加紐西蘭海軍創立75周年典禮，但在當地開庫拉（Kaikoura）發生規模7.5強震後直接改道投入救援行動，而當時則是美國海軍睽違33年派艦訪問紐西蘭。

紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）政治與國際關係學系副教授霍德利（Stephen Hoadley）告訴《紐西蘭前鋒報》（The New Zealand Herald），這是美國和紐西蘭雙邊軍事合作改善的積極訊號，因為在與中國大陸的競爭中，美國需要「所有能夠獲得的盟友及合作夥伴」。

美國、澳洲和紐西蘭1951年簽署《美澳紐防衛條約》（ANZUS Treaty），共同合作保障各國安全，不過在紐西蘭反核勢力持續高漲下，該國以採用核動力或可能搭載核武為由，1985年起事實上禁止美國海軍船艦進入，美國也宣布停止對紐西蘭履行條約義務，甚至稱其「是朋友但非盟友」。不過雙方仍持續在情報、海外軍事行動等層面維持合作。