民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜今（30）日透過聲明回應，感謝大家關心，希望不要再有下一個受害者，同時他也在中午前往警局提告男友傷害罪。3天前曾和高嘉瑜一同出席節目的國民黨台北市議員鍾沛君表示，當時她在電梯裡問高嘉瑜最近在練什麼歌，高嘉瑜回答，「玻璃心啊！妳要聽嗎？」並唱給她聽，今天看了新聞後，再回想起那個場景，讓她感到很難過。

鍾沛君今天在臉書上發文表示，「暴力不該被容忍，嘉瑜這次我挺妳！」並指同樣是女性從政者，自己可以理解高嘉瑜的心理壓力，想要在民眾面前擺出堅強、從容，淡定的人物設定，深怕受暴弱勢會毀掉那些苦心經營，甚至逞強。而皮肉的疼痛，往往不及於對前途的未知、對失敗的恐懼。於是，那些負面情緒只能被壓抑著，「久了，甚至開始懷疑，是不是自己做錯了什麼？責怪自己，放棄自己」。

鍾沛君回憶，3天前，自己和高嘉瑜委員一起下通告要去停車場，電梯裡只剩我們的時候，「我隨口問她最近練什麼歌？」當時高嘉瑜回答，「玻璃心啊！妳要聽嗎？」接著就唱起來。看到今天的新聞後，鍾沛君直言，「再回想起那個場景，讓我真的很難受，政治人物不管內心多崩解，外表依然要堅強如常的爲難，我完全明白」。

鍾沛君指出，受暴者不管是被揭露，或是勇敢站出來，施暴者也無論性別差異。我們必須共同學習這一課，除了相關法律條文識讀，在日常瑣碎中保護自己，關心親友，主動尋求，或者不吝提供支援，自助助人，織起那張蔡總統失信於國人的「社會安全網」。鍾沛君更說，「嘉瑜，或者我們每個人，都值得被好好對待」。