桃園市中壢區龍岡地下道29日晚間將近9點，傳出有民眾遭不明人士潑熱水受傷案件，中壢消防分隊接獲某間中醫診所來電尋求救護車協助，消防人員到場後，發現是一名年約50歲的女性街友燒燙傷，臉部及胸口都有2度燙傷傷勢，隨後送往林口長庚醫院救治。
中壢警分局並未接獲報案，主動調閱監視器鎖定40歲的唐姓嫌疑人，於30日晚間5時許將人帶返至派出所，唐男供稱，因與該名陳姓婦人有嫌隙，才會趁機報復對他澆淋熱水，警方訊後將他依傷害罪函送地檢署偵辦。
桃園市中壢區龍岡地下道29日晚間將近9點，傳出有民眾遭不明人士潑熱水受傷案件，中壢消防分隊接獲某間中醫診所來電尋求救護車協助，消防人員到場後，發現是一名年約50歲的女性街友燒燙傷，臉部及胸口都有2度燙傷傷勢，隨後送往林口長庚醫院救治。
中壢警分局並未接獲報案，主動調閱監視器鎖定40歲的唐姓嫌疑人，於30日晚間5時許將人帶返至派出所，唐男供稱，因與該名陳姓婦人有嫌隙，才會趁機報復對他澆淋熱水，警方訊後將他依傷害罪函送地檢署偵辦。
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