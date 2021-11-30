桃園市中壢區信義里長邱仁德，將於12月11日再度發動「1218反萊豬護藻礁」貪食蛇機車隊，將號召80輛機車遊行，從中壢市區騎到大潭藻礁淨灘並搭配導覽，希望以民眾的角度認識藻礁議題，而不是被藍綠的口水綁架，訴求民眾在真正思辨過後，投下公投珍貴的一票。

邱仁德表示，在11月21日曾發動貪食蛇機車隊宣傳珍愛藻礁與反萊豬，受到民眾熱量響應，有超過120輛機車與10多輛汽車一起參與，還有孫文學校總校長張亞中到場支持陪騎，顯見許多民眾都以厭倦藍綠兩黨在公投議題上的惡鬥以及口水戰，因為實際上就算是連桃園民眾也不是真正認識藻礁，希望以實事求是精神邀請大家到現場去看，不管到時候公投能否通過，至少自己也是上了大自然珍貴的一課。

他說，相關活動已向中油申請合法通過，12月11日將號召60至80輛機車參與，從中壢市區出發前往大潭藻礁，在淨灘過後並由珍愛藻礁志工現場導覽藻礁生態，後續機車隊會再前往永安漁港及青埔地區繼續宣傳公投議題。