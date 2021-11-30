祥城建設在靠近愛河河畔公園、高雄新車站，推出「祥城祥城」31層樓超高建築，為了超高建築的抗震安全，祥城建設30日與「建築安全履歷協會」舉辦「Alfa Safe耐震工法施工說明會」，要為住戶安全把關。

近來高雄房市更迭，大環境帶動更多菁英族群鎖定市中心購屋，全面帶動高雄房地產的買氣，祥城建設在高雄自立一路、鄰近愛河河畔公園、高雄新車站與中都濕地的生活圈，規劃推出「祥城祥城」31層樓超高建築住宅。

祥城建設30日與「建築安全履歷協會」，共同舉辦「Alfa Safe耐震工法施工說明會」，祥城建設總經理洪振耀表示，建築的安全，是責任，也是承諾，因此，在大樓結構中最重要的一樓工期中，邀請大家來見證祥城建設為住戶安全把關的用心。

洪振耀指出，在營建成本提高的現在，祥城建設仍一本初衷，選擇超高標準的「Alfa Safe耐震系統工法」來建造結構，此案使用了基樁工法及Alfa Safe耐震工法，並安裝了二分之一樓層的住友橡膠制震壁，增加結構的耐震強度，混凝土的配比也經過多次的試拌。

施工期間，並由第三方技師公會針對各樓層結構柱、牆、樑、板的施工查驗及審核，以期達到超高安全指標。

「祥城祥城」規劃40到70坪住宅產品，目前正在施工期間，銷售時程、以及售價都未定。

台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，「Alfa Safe耐震系統工法」已正式經過「國家地震中心」實體測試，其中，「Alfa Safe柱中柱」的耐震韌性，較傳統工法提升許多，可大幅提升施工品質，更能確保建造的房屋安全穩固。