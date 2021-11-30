胡麻經高溫炒過後需用機器吹涼、研磨壓破，再放進木桶用蒸氣炊熱，倒出包成油餅，以油壓機緩慢施加壓力把油榨出。（劉秀芬攝）

王茂林家「麻油間」至今烘炒胡麻、蒸胡麻仍用燒柴、燒稻殼加熱。（劉秀芬攝）

王茂林家「麻油間」以木桶蒸胡麻，燒柴、稻殼加熱。（劉秀芬攝）

台南胡麻正進入收割期，安定、西港、善化農田可見正在曬乾的胡麻束。（劉秀芬攝）

榨完油的胡麻餅可以當燃料、肥料。（劉秀芬攝）

台南是全台胡麻重要產地，每到收成季，安定區六塊寮胡麻榨油工廠「麻油間」也陸續開工，空氣中瀰漫一股麻油香味，其中王茂林家自日據時代就開始榨油，原本在台南市區營業，20多年前又遷回安定，至今烘炒胡麻、蒸胡麻仍用燒柴、燒稻殼加熱，榨油期間家族有空的人就去幫忙，一家人守護祖父留下來的傳統職業。

安定區嘉同里長王文章表示，安定區原本有很多家麻油間，甚至還有人到新市、玉井開麻油間，現在六塊寮只剩下3間於胡麻產季幫忙代工榨油，還有一間工廠是進口胡麻製成香油、胡麻醬等產品供應超市。

王茂林家自日據時期就在安定區榨油，為了不讓日本官員知道，他阿公還曾躲在甘蔗田中央榨油，後來因為安定區麻油間飽和，王茂林阿公遷往台南市區營業，因為生意萎縮，20年前搬回安定。王茂林回憶說，手足自小都跟著父親學榨油，剛搬回安定時還是用大鍋大鏟炒胡麻。

王茂林說，每家麻油間榨油工序都一樣，只是機器稍有不同，榨出來的油好不好，就要看個人技術，例如他家的炒爐，還是堅持燒木柴、稻殼，烘炒到什麼程度才算好，溫度計只是輔助，還要靠「聽聲辨味」，王茂林不時要聽烘爐胡麻爆裂細微的聲音，舀一點胡麻來搓揉一下聞味道。

胡麻經高溫炒過後需用機器吹涼、研磨壓破，再放進木桶用蒸氣炊熱，倒出包成油餅，以油壓機緩慢施加壓力把油榨出。王茂林表示，胡麻榨油代工費1斤只收20元，家族有空的人就來幫忙，每人各司其職，有幫忙的就有工錢，連小朋友都會幫忙搬桶子。

王家麻油間搬回安定20年，許多老客戶都知道要先預約，以免排到過年後才能榨油，王茂林說，榨油時間約需3小時，以前的人怕油被掉包或混雜進口胡麻，還有人會在工廠等，現在人生活忙碌，加上都是老客戶，大家互相信任，幾乎沒人會在工廠等了。