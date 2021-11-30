總統蔡英文「論文門」出現最新進展。美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森26日接獲英國資訊委員會辦公室（UKICO）判決文，表示倫敦政經學院（LSE）「否認持有」蔡英文博士論文口試委員及口試報告。對此，總統府發言人張惇涵今日也做出最新回應。資深媒體人羅友志直言，「蔡英文遇到高手了」。

對此，總統府發言人張惇涵今回應稱，總統府仍不厭其煩重申，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。

蔡英文的律師今天也發聲明表示，根據英國資訊專委辦公室（ICO）判決，倫敦大學已表示持有蔡總統口試及合格紀錄且可以確認已授予學位，口試紀錄由倫敦大學保存，並非倫敦政經學院（LSE）。並警告部分人刻意編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任。

對於論文門出現新進展，因追查論文而遭通緝的彭文正直言，接下來論文門追查團隊，將向英國倫敦政經學院提出民、刑事的求償，自己和法律團隊將在未來時機成熟後飛往倫敦，召開國際記者會向世界公告此事。

對此，資深媒體人羅友志30日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」分析認為，蔡英文總統真的是遇到高手了，這次為何會引起網路不小的討論和關注，關鍵在於，過去彭文正老師和賀德芬教授等人，只要有新動作就會對外公布，但這次ICO給出的回應，幾乎就是一個答案，而蔡英文地論文就這麼剛好，3次都沒有存好，剛好蔡英文又當到台灣的總統，這機率會有多高？