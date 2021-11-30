倒塌瞬間曝！ 水泥廠噴霧塔倒下「噴出爆量煙塵」 1工人遭活埋

高雄市楠梓區東南水泥廠今天（30日）中午11時發生工安意外，據了解，現場在拆除水泥塔，但一旁的噴霧塔突然倒塌，造成一名怪手駕駛被活埋。稍早噴霧塔倒下的影片曝光，短短16秒看了怵目驚心。

透過影片可見，事發當時正在進行拆除工程，現場先傳出陣陣詭異聲響，一旁的工人發現事態有異，趕緊吆喝其他人員閃避，沒想到頃刻間，矗立的噴霧塔即脫離支架，同時爆出大量煙塵，接著整根塔即直直倒塌，砸中一輛來不及逃避的怪手，活埋42歲怪手駕駛。

據了解，警消獲報後，火速派員救人，但怪手駕駛被救出時已無呼吸心跳，經送醫院搶救仍因傷勢過重搶救不治，警方仍在追查事故原因。

據《ETtoday新聞雲》報導，東南水泥公司總經理吳常職指出，該廠區拆除工程發包營造公司施工，對於發生事故感到遺憾，承諾後續將會與營造公司一同負起該負的責任；營造公司經理翁泉峰表示，罹難的工人在拆除工程上有十餘年經驗，是公司長期合作夥伴，透露今日倒塌的噴霧塔本就鋼筋外露塔身不穩，而工人在假使怪手經過時不幸被砸中。