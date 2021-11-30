昔和蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為無線台「四大花旦」的郭可盈，2010年淡出螢光幕後，就把重心放在家庭生活與家族事業，近日她歡慶52歲生日，凍齡外貌立刻吸引不少網友目光。

郭可盈近日歡慶52歲，她也曬出慶生趴的照片，穿著簡單的套裝配上脖子上的祖母綠珠寶項鍊，看起來雍容華貴，年過半百的她，不僅皮膚緊實無瑕疵，身材也保養得宜，讓網友都驚呼「怎麼都沒老」、「姐姐還是一樣美」。

郭可盈歡慶52歲，凍齡模樣令人驚豔。(圖／翻攝自微博)

郭可盈家中可以觀賞維多利亞港的海景，還常帶不同的名牌包出門。(圖／翻攝自微博)

雖然郭可盈當年競選港姐失利，但也因為亮麗外型順利進入演藝圈，因演出香港推理神劇《刑事偵緝檔案》爆紅，2004年與男星林文龍結婚，6年後生下1女，就逐漸淡出演藝圈。

郭可盈是熊黛林的嫂嫂，家境富裕的她，父親從事塑膠產業，旗下有5間公司，爸爸過世前曾希望她接手家族事業，因此她繼承父親留下的近億資產，從演員轉變成女強人。

而她雖然消失幕前12年，仍會透過社群分享近況，豪宅有大片落地窗，可以觀賞維多利亞港的海景，每次外出時也會帶著不同款式的愛馬仕名牌包，財力看起來相當雄厚。