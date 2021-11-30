4大公投案將於12月18日投票，民進黨近日積極動員宣傳，部分舉動被質疑有違反《公投法》之嫌，繼日前參加台中第二選區立委補選的顏寬恒告發對手林靜儀違反《公投法》後，台北市議員侯漢廷質疑民進黨民意代表故意將「反萊豬」與「反美」混成一談，影響公投，將於明天(12月1日)到台北地檢署告發民進黨46名民代違反《公投法》、《刑法》偽造文書罪。

將於12月18日進行的重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁的4大公民投票案，朝野政黨均積極動員宣傳。

台中第二選區立委補選的顏寬恒認為，對手林靜儀意圖操控選舉結果，假借中選會名義而偽造、竄改公投主文並於台中市區懸掛廣告「禁止美豬進口」，以錯誤資訊宣傳影響公投，日前具狀告發林靜儀涉嫌違反《公民投票法》第35條、《刑法》第211條、第216條。

而台北市議員侯漢廷，也將於12月1日中午至台北地檢署告發民進黨46名民意代表。侯漢廷認為，反萊豬不僅為了護食安，更是反黑箱，反出賣，但民進黨46名民代卻把「反萊當反美」造謠扭曲，涉嫌違反《公民投票法》第35條、《刑法》第211條「偽造、變造公文書罪」及第216條「行使偽造、變造公文書罪」。

《公民投票法》第35條規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，可處5年以下有期徒刑。