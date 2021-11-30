台北市士林區百齡橋今晚6時許傳出火燒車事故，現場3輛汽車追撞，疑似後方未注意車前狀況，不慎發生連環追撞，第3輛汽車突然冒煙起火，北市消防局獲報到場，迅速撲滅火勢，無人受傷。

北市消防局今晚6點48分獲報，百齡橋往士林方向車輛追撞，有汽車起火燃燒，隨即派遣人車馳援，迅速撲滅火勢。

警方獲報後前往現場，拖吊車立即將事故車輛拖離，恢復交通順廠。後港里里長紀建漢稍早在臉書發文，指出百齡橋有汽車追撞釀火燒車，提醒民眾行經百齡橋往中正路與承德路方向，放慢行駛，保持距離以策安全。