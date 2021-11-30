澳洲第三季經常帳盈餘 再創新高 21:052021/11/30 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局30日公布，不受中澳貿易及外交關係緊張影響，第三季經常帳盈餘創歷史新高，年增10億澳元達239億澳元。受惠於燃煤等化石燃料及農業出口強勁，貨品和服務出口額年增8％，進口額年增2％。但全球供應鏈壓力未除之下，Q3進口量下滑。 金控明年現金股利盼破2300億 但有三大變數 外資打氣 寧德時代市值沖天 恩德今年業內外皆美 明年營運審慎樂觀 順達 今年挑戰賺逾兩股本 #經常帳盈餘 #億澳 #再創新高 #澳洲統計局 #中澳貿易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞昕握540億新案 營運添柴火 04:102021/11/30 證券．權證 《電腦設備》振樺電展望佳 蓄勢再戰前高 11:252021/11/30 財經 《半導體》外資站賣方 台積電衝關600卡卡 11:252021/11/30 財經 台股猛如虎 2022再戰高 04:102021/11/30 財經要聞 《紡纖股》聚陽大單吃補 運動服飾占比將逾5成 09:432021/11/30 財經 中非深化合作 習承諾再供10億劑疫苗 04:102021/11/30 焦點新聞 《電腦設備》非IT產品步步高升 順達明年營運有看頭 17:222021/11/30 財經 《食品股》新產能接力跑 卜蜂鄭武樾：必有機會再創高 15:402021/11/30 財經 卜蜂飼料新廠、蛋雞新廠等完工投產 卜蜂董座鄭武樾有信心營收再創新高 15:112021/11/30 財經 財經熱門新聞 好消息！貨物稅調降 中油汽柴油明起大降1.1元 - 財經 歐盟想打造先進晶片生產線 她呼應張忠謀建言狠打臉 - 財經 莫德納CEO稱「現有疫苗難抗Omicron」美股期指狂殺逾600點 - 財經 魔王Omicron殺不死油價 他爆神秘之手頂到150美元 - 財經 他一次花10萬 卡費只想繳最低額度 內行曝超慘下場：千萬不要 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。