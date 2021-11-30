澳洲統計局30日公布，不受中澳貿易及外交關係緊張影響，第三季經常帳盈餘創歷史新高，年增10億澳元達239億澳元。受惠於燃煤等化石燃料及農業出口強勁，貨品和服務出口額年增8％，進口額年增2％。但全球供應鏈壓力未除之下，Q3進口量下滑。

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