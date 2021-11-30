天氣漸涼，本週甚至有可能下探10度，你的衣櫃換季了嗎？換季大掃除讓人頭痛，巧妙運用間單收納小物便可達到輕鬆整潔的的效果，HOLA、台隆手創館、生活工場等品牌皆推薦各式收納好物，助消費者充分利用家中空間。

IRIS木紋抽屜收納櫃系列，純白塑膠櫃體，上版可承受10公斤、抽屜4公斤，2990元起。（HOLA提供）

HOLA 雷諾米勒德比附蓋編織紋收納籃，兩側握把設計方便拿取，249元起。（HOLA提供）

HOLA特別請到花蓮店空間企畫師彭月伶分享收納數字哲學168，展示型收納1分滿、看得見的收納6分滿、看不見的收納8分滿，臥室收納則屬於看不見的收納，且因冬季衣物較夏季厚重，故須更精準運用空間，品牌建議多運用收納籃、收納箱，將衣物配件分類垂直收納，以保留使用者拿取的便利性。

生活工場日常衣櫃收納，善用掛袋分類衣物，可使衣櫃看起來更加整潔。（生活工場提供）

生活工場美麗佳人收納盒系列，透明盒裝拿取更方便。（生活工場提供）

生活工場也推薦於衣櫃使用防塵衣物收納套，保護冬季必備的長大衣、長裙等，同時也特別推薦掛袋，將各式衣物分層收納，使衣櫃看起來更加整潔，另外針對桌面收納推薦使用透明收納盒，為你的冬季保養品、化妝品找到適合的家，透明的盒子使消費者使用時更能方便找尋需要的物件，同時也能夠使桌面保持整潔。

台隆手創館飲料罐食品收納籃，將調味料、飲料罐等瓶瓶罐罐集中收納在開放式的收納盒中，方便找尋醬料，前低後高的設計，罐裝飲料往前滾動好拿取，並有專用隔板收納更便利，80元。（台隆手創館提供）

台隆手創館日本製冰箱收納盒（附隔板），收納盒採用波紋設計通風不受阻，若要放置多種食材，可與系列商品收納隔板搭配使用，防止外層包裝袋沾黏，170元。（台隆手創館提供）

而台隆手創館則建議善用床底空間，推薦「滑輪式床底收納盒」，滑輪式設計，拖拉移動超輕鬆，扁形大容量可放置換季衣物或其他不常使用的物品，另外針對天冷想吃火鍋的族群，也準備不少冰箱收納，其中「飲料罐食品收納籃」，可將調味料、飲料罐等瓶瓶罐罐集中收納在開放式的收納盒中，方便找尋醬料，前低後高的設計，拿取方便好使用。