天氣漸涼，本週甚至有可能下探10度，你的衣櫃換季了嗎？換季大掃除讓人頭痛，巧妙運用間單收納小物便可達到輕鬆整潔的的效果，HOLA、台隆手創館、生活工場等品牌皆推薦各式收納好物，助消費者充分利用家中空間。
HOLA特別請到花蓮店空間企畫師彭月伶分享收納數字哲學168，展示型收納1分滿、看得見的收納6分滿、看不見的收納8分滿，臥室收納則屬於看不見的收納，且因冬季衣物較夏季厚重，故須更精準運用空間，品牌建議多運用收納籃、收納箱，將衣物配件分類垂直收納，以保留使用者拿取的便利性。
生活工場也推薦於衣櫃使用防塵衣物收納套，保護冬季必備的長大衣、長裙等，同時也特別推薦掛袋，將各式衣物分層收納，使衣櫃看起來更加整潔，另外針對桌面收納推薦使用透明收納盒，為你的冬季保養品、化妝品找到適合的家，透明的盒子使消費者使用時更能方便找尋需要的物件，同時也能夠使桌面保持整潔。
而台隆手創館則建議善用床底空間，推薦「滑輪式床底收納盒」，滑輪式設計，拖拉移動超輕鬆，扁形大容量可放置換季衣物或其他不常使用的物品，另外針對天冷想吃火鍋的族群，也準備不少冰箱收納，其中「飲料罐食品收納籃」，可將調味料、飲料罐等瓶瓶罐罐集中收納在開放式的收納盒中，方便找尋醬料，前低後高的設計，拿取方便好使用。
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